Мужчина и женщина сняли порно в парке и скрылись от полиции

Полиция шотландского города Данблейн разыскивает людей, которые снимали порно в городском парке. Об этом сообщает издание Daily Record.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в парке замечена полураздетая женщина, совершающая сексуальные действия перед мужчиной, который снимает ее на камеру. «Это общественный парк, — заявил местный жители. — Туда ходят дети и молодежь, занимаются спортом. Не хотелось бы видеть такого рода вещи в общественном месте».

К тому времени, когда полицейские прибыли на указанное место, злоумышленники успели скрыться. Расследование продолжается уже две недели, однако установить подозреваемых пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки судья неоднократно вступала в интимную связь с подчиненным в зале суда. Когда об этом стало известно, она была уволена.