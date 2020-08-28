Чиновник занялся сексом с секретаршей во время конференции в прямом эфире

Чиновник из филиппинской провинции Кавите занялся сексом со своей секретаршей во время онлайн-конференции в Zoom и по ошибке включил видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 26 августа, сотрудники Совета деревни Фатима Дос собрались на регулярную конференцию на онлайн-платформе Zoom. Позже их начальник Джесус Эстил (Jesus Estil) присоединился к встрече в прямом эфире.

Так как Эстил плохо разбирается в технологиях, по ошибке он нажал не ту клавишу и оставил камеру включенной. Подчиненные начали обсуждение текущих проблем, после чего их руководитель встал и подошел к женщине, сидевшей на диване в нескольких шагах от компьютера.

Не зная, что их видят, начальник и женщина начали заниматься сексом на глазах у пораженных коллег. Позже женщину идентифицировали как его секретаршу, которая также занимается бухгалтерией. Один из коллег Эстила сумел записать откровенную сцену.

Позже он обнародовал видео, из-за чего некоторые жители деревни подали петицию с целью отстранить начальника совета за неподобающее поведение.

В министерстве внутренних дел и внутреннего самоуправления заявили, что Эстила снимут с поста в ближайшее время. «Это не просто проступок, это серьезный проступок. Мы сделаем все, чтобы наказать его. Естественно, рассматриваемый сотрудник просил прощения, но все не так просто», — сказал представитель министерства Ричард Джеронимо (Richard Geronimo).

Ни Эстил, ни его секретарша не появлялись на работе с момента публикации видео.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Рио-де-Жанейро пара занялась сексом и случайно вышла в прямой эфир онлайн-конференции в Zoom. Мужчина, вступивший в интимную связь с женщиной посреди онлайн-встречи, — линейный сотрудник муниципального совета.