Мужчина прислал автоинспектору фото из-под женской юбки и отправился за решетку

В Сингапуре вынесен приговор мужчине, который смутил автоинспектора фотографиями из-под женских юбок. Об этом сообщает сингапурская газета Today.

Автоинспектор позвонила 34-летнему Мухамаду Идрису Кайрудину (Muhamad Idris Kairudin), чтобы напомнить о невыплаченных штрафах. Когда мужчина не снял трубку, она написала ему в мессенджере WhatsApp. В ответ он прислал ей оскорбительное сообщение и два фото, снятых под юбками других женщин.

Через три дня автоинспектор сообщила о произошедшем в полицию. В тот же день Кайрудина арестовали и изъяли у него телефон. За оскорбление государственного служащего при помощи средств связи его могли оштрафовать на сумму до пяти тысяч сингапурских долларов (286 тысяч рублей) или отправить за решетку на один год.

Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере трех тысяч сингапурских долларов (172 тысячи рублей), однако он отказался, сославшись на отсутствие денег. После этого наказание заменили на двухнедельное лишение свободы.

В феврале сообщалось, что злоумышленник из американского города Апопка нападал на женщин, заглядывал им под юбки и лизал черепаху. При последнем аресте он объяснил, что таким образом он щекочет себе нервы и пытается заполнить пустоту в отношениях с женщинами.