В Европе мессенджер и российскую соцсеть сочли сайтами с пиратским контентом

Еврокомиссия (ЕК) внесла российскую соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список сайтов с пиратским контентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет комиссии.

Как пояснили в ЕК, Telegram попал в список из-за недостаточных действий после сообщений о нарушениях. Там отметили, что мессенджер позиционирует себя как платформу без вредоносного контента и обещает удалять его в течение суток. «Вконтакте» сочли сайтом с пиратским контентом, так как его пользователи могут иметь несанкционированный доступ фильмам, телешоу, книгам и относительно легко найти нарушающее авторские права содержание через поиск в самой соцсети.

Еврокомиссия добавила, что попавшие в список компании должны задуматься о пересмотре политики и ужесточении борьбы с нарушением авторских прав. При этом отмечается, что сам документ не имеет юридической силы и является информативным.

«ВКонтакте» заявила, что удивлена включением в список, так как взаимодействует с правообладателями много лет. «Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него», — ответили там.