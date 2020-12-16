«ВКонтакте» удивилась включению в европейский список пиратских сайтов

Социальная сеть «ВКонтакте» заявила, что удивлена включением в «пиратский список» сайтов Еврокомиссии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

В соцсети отметили, что уже много лет активно взаимодействуют с правообладателями музыкальной продукции и видеоконтента. «Любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него», — добавили в «ВКонтакте».

Ранее 16 декабря стало известно, что Еврокомиссия внесла российскую соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список сайтов с пиратским контентом. Поводом для этого были названы «недостаточные действия после сообщений о нарушениях». «Вконтакте», в частности, сочли сайтом с легко доступными фильмами, телешоу и книгами.