Пользователей по всему миру накрыло спамом

Пользователей интернета по всему миру атаковали мошенники — они проводят рассылку огромной волны спам-сообщений. Об этом сообщает компания Vade Secure, занимающаяся защитой систем электронной почты.

По данным специалистов, киберпреступники нашли способ обойти фильтрацию систем, из-за чего письма со спамом попадали в папку «Входящие». Так, одна компания получила около 300 тысяч «мусорных» сообщений за один день. Это привело к необходимости отключить учетные записи и сбросить данные.

Эксперты фиксируют подобные атаки во Франции, Италии, Дании и США. В Vade Security допускают, что злоумышленники используют инструмент Email Appender, который продается в даркнете по подписке.

Зловред позволяет создавать спам-письма без обнаружения путем подтверждения учетных данных аккаунта и настройкой прокси-серверов. Приложение перебирает логины и пароли, чтобы авторизоваться на email-сервере, открыть почтовый ящик жертвы и добавить в него вредоносное сообщение.

Специалисты опасаются, что, учитывая простой интерфейс программы и модель распространения, подобные атаки могут стать очень популярными в киберпреступном сообществе.