Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Германии ответили США на угрозы «Северному потоку-2»
Белорус сдал в милицию своих детей из-за бело-красно-белых штор
Стюардесса рассказала о скрытых от глаз пассажиров секретных комнатах в самолете
Сова устроила аварию и скрылась с места происшествия
Подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час
Названы мешающие российской экономике факторы
Прокурор назвал срок для обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджера
В НАТО выступили против договора о запрете ядерного оружия
В ВОЗ объяснили феномен коронавируса в России
Российские банки обвинили в создании «зомби»
Новости партнеров
Прослушать новость

Пользователей по всему миру накрыло спамом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Пользователей интернета по всему миру атаковали мошенники — они проводят рассылку огромной волны спам-сообщений. Об этом сообщает компания Vade Secure, занимающаяся защитой систем электронной почты.

По данным специалистов, киберпреступники нашли способ обойти фильтрацию систем, из-за чего письма со спамом попадали в папку «Входящие». Так, одна компания получила около 300 тысяч «мусорных» сообщений за один день. Это привело к необходимости отключить учетные записи и сбросить данные.

Эксперты фиксируют подобные атаки во Франции, Италии, Дании и США. В Vade Security допускают, что злоумышленники используют инструмент Email Appender, который продается в даркнете по подписке.

Зловред позволяет создавать спам-письма без обнаружения путем подтверждения учетных данных аккаунта и настройкой прокси-серверов. Приложение перебирает логины и пароли, чтобы авторизоваться на email-сервере, открыть почтовый ящик жертвы и добавить в него вредоносное сообщение.

Специалисты опасаются, что, учитывая простой интерфейс программы и модель распространения, подобные атаки могут стать очень популярными в киберпреступном сообществе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружен похищающий письма и пароли из Outlook троян
Мошенники ограбили пользователей крупнейшей платежной системы
Мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 3 ноября

«Осторожно! Детей не задавите!»

Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
20:4111 декабря

Подравшийся у Малахова россиянин потерял слух и восстановил справедливость

19:1511 декабря

Путин рассказал об оторопи от просмотра российских телепередач

18:2811 декабря

В популярных браузерах нашли опасную уязвимость

Интернет и СМИ00:02 2 ноября

«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»

Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
17:2811 декабря

Алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake оказался самым устойчивым к атакам

16:5711 декабря

Российский телеканал помешал зрительнице задать неудобный вопрос губернатору

16:1011 декабря

Путин упрекнул YouTube в недобросовестности

Интернет и СМИ00:0226 октября

«Ему надо лечиться»

Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
15:3411 декабря

Мясников ответил на главные вопросы про беременность во время коронавируса

14:3311 декабря

Российский блогер распилил Lada Vesta и показал самые уязвимые места

13:5211 декабря

В Китае задержали журналистку международного агентства

Россия
Мэр Перми подал в отставку
Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Спрогнозировано снижение численности населения России к 2050 году
В Москве сервисом «Социальный навигатор» воспользовались 800 тысяч человек
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
Все материалы
Мир
Власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Кашель Байдена во время выступления насторожил зрителей
Японцы выступили против Олимпиады в 2021 году
Турция осудила санкции США из-за российских С-400
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Названы самые угоняемые в России автомобили
Завозить мигрантов в Россию предложили по-новому
«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»
Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
На онлайн-конференции MBM Digital Marketing Day бизнес подготовят к 2021 году
Михаил МишустинРегулирование не в ущерб рынку
О механизме правительственного противодействия росту цен
Глава банка «Открытие» раскритиковал повышение налогов
Системная оценка
Стоимость нефинансовых активов Сбера выросла в 4,5 раза
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователей по всему миру накрыло спамом
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Петросян рассказал об обмане интервьюера и извинился за слова о Джигарханяне
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Малышева назвала самые полезные продукты для легких
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Познер назвал чудом свой успех в России
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Учительница потеряла работу и разбогатела на продаже эротических фото
Невеста уличила жениха в неверности и похудела на 42 килограмма
Похищенная при рождении дочь вернулась к родителям спустя 25 лет
Школьница забыла в шкафу набитый деньгами рюкзак и обнаружила его 20 лет спустя
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Lynk & Co Zero получит батарею с ресурсом два миллиона километров
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
В России появится новый автомобильный знак
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Появились подробности о первом электрокаре Subaru
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
Renault раскрыла подробности о новом Duster для России
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы