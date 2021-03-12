Раскрыты опасные приложения для смартфонов на Android

Исследователи компании Check Point Research раскрыли 10 опасных приложений, доступных для загрузки на смартфоны с операционной системой Android. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», каждая из них содержит вредоносную программу.

По словам специалистов, в программах найден дроппер Clast82 — вредоносное программное обеспечение, созданное для доставки по сети других опасных приложений с целью установить их на телефон жертвы. Он успешно обошел встроенные проверки официального магазина приложений Google Play.

Жертвам могли загрузить на устройства программы, обеспечивающие полный контроль над смартфоном и доступ к банковским приложениям. Исследователи обнаружили, что хакер использовал сторонние ресурсы Firebase и Github, чтобы встроенная защита от Google не заподозрила вреда.

Дроппер нашли в 10 приложениях. Большинство из них имели функцию VPN или записи экрана. Сотрудники Check Point Research передали информацию в Google, позже компания подтвердила, что все 10 вредоносных приложений удалены из Play Store.

Ранее эксперты выявили приложения, которые активно занимаются передачей данных пользователей третьим лицам. Согласно отчету компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью, главным распространителем личной информации является приложение соцсети Instagram — оно делится 79 процентами данных юзеров.