Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google еще на два миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районного суда.
«Решением 422 судебного участка мирового суда Google признан виновным по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в два миллиона рублей», — говорится в официальном заявлении.
Отмечается, что организация не ограничила доступ к контенту, запрещенному российским законодательством. О каких именно материалах идет речь, не уточняется.
19 августа столичный суд рассмотрит еще два административных протокола, составленных Роскомнадзором в отношении Google по той же статье.
Google регулярно выписывают штрафы за подобные нарушения законодательства России. 17 августа стало известно о том, что компанию оштрафовали на 14 миллионов рублей по пяти административным протоколам.