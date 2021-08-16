В Google предупредили о «рисках для России»

Компания Google подала в российский суд апелляционную жалобу. Как сообщает Forbes, в письменных пояснениях к ней американская компания предупредила о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать YouTube-канал «Царьград» или выплатить неустойку.

В Google пригрозили, что судебная неустойка, которая грозит компании, если она не разблокирует канал «Царьграда», влечет «существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России».

Кроме того, в компании предупредили, что негативные последствия для Google влекут и «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом». В жалобе также говорится, что эти последствия могут «поставить под удар» выполнение американской корпорацией федерального закона «Об информации»: Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

В мае российский суд обязал Google восстановить YouTube-канал «Царьграда» или подать апелляцию. В случае отказа компанию предупредили о взимании судебной неустойки в пользу телеканала. Сначала она составляла 100 тысяч рублей за каждый день, затем сумма начала увеличиваться каждую неделю в два раза.

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google — Alphabet. При этом восстановление канала будет означать для Google нарушение санкционных ограничений в американской юрисдикции.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал «Царьграда» летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США, Канады и Евросоюза.

Телеканал в свою очередь подал иск. В конце апреля 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ. В материалах дела говорится, что Google не объяснил причины блокировки.