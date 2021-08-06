Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и двойных стандартах

Роскомнадзор оценил действия компании Google и администрации YouTube в России как цензуру и ограничение права россиян на свободный доступ к данным. Ведомство обвинило видеохостинг в двойных стандартах после того, как 4 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Google и признал обоснованность предыдущих принятых судебных решений по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина «Беслан», сообщают «Известия».

В ведомстве полагают, что этот и другие случаи демонстрируют политику двойных стандартов, а также дискриминацию российских зрителей и авторов сюжетов со стороны Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube.

«Блокировке и ограничениям подвергаются ролики, которые рассказывают о героических подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны. В то же время размещенные на видеохостинге материалы с пропагандой нацистской символики, искажением исторической правды о преступлениях нацистских карателей в годы ВОВ не удаляются и находятся в свободном доступе», — подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре добавили, что YouTube периодически ограничивает доступ к аккаунтам и отдельным материалам российских СМИ. Например, в 2021 году видеохостинг ограничил доступ к еще двум документальным фильмам, к трансляции обращения российского президента Владимира Путина к гражданам и другие ролики.

При этом YouTube является лидером среди иностранных платформу по количеству неудаленного противоправного контента. Сейчас на хостинге размещены в открытом доступе 4,8 тысячи запрещенных материалов. Всего Роскомнадзор направил администрации компании Google более 23,5 тысячи требований удалить с видеохостинга неразрешенный контент.

Ранее блокировку ролика российского сенатора Алексея Пушкова на YouTube посчитали цензурой. По его мнению, американские соцсети специально продвигают ЛГБТ-повестку вместо традиционных ценностей.