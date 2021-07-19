Блокировку ролика российского сенатора на YouTube посчитали цензурой

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Малькевич прокомментировал блокировку ролика российского сенатора Алексея Пушкова на YouTube. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил удаление видео с площадки как акт цензуры.

«Очередной, уже традиционный случай цензуры по принципу несовпадения контента с корпоративной идеологией со стороны платформы Google/YouTube. Подобные инциденты уже происходили по другим политизированным темам, таким как принадлежность Крыма и правда о событиях в Донбассе», — посчитал Малькевич, напомнив о блокировке фильма ВГТРК «Крым», которая произошла в марте 2021 года.

Говоря о цензуре, он заявил, что американские соцсети намеренно продвигают ЛГБТ-повестку вместо традиционных ценностей. При этом Facebook, по мнению Малькевича, не только разрабатывает «конкретные действия» для поощрения сексуальных меньшинств, но и является лидером по количеству деструктивного контента, в особенности постов об отказе от вакцинации.

Малькевич также порассуждал о том, как можно исправить ситуацию с цензурой и распространение деструктивного контента в соцсетях. «Необходимо развивать и популяризировать собственные онлайн-площадки и устанавливать на них понятные и открытые правила модерации контента, с постоянными публичными отчетами со стороны площадок. На примере новых форм санкций за несоблюдение законодательства по отношению к Twitter, возможно, подобные меры применимы и к YouTube, и к Faceebook», — заключил член ОП.

18 июля Пушков сообщил, что YouTube заблокировал выпуск его программы «Постскриптум» от 5 июля, в которой он рассказывал о «навязывании детям трансгендерной культуры». Он счел это цензурой и заявил, что переходит на платформу Rutube.

Позже Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять блокировку с ролика Пушкова, направив соответствующее письмо в Google. Однако видеохостинг не отреагировал на требования российского регулятора.