Пушков перешел на Rutube и предрек YouTube большие неприятности

Член Совета Федерации Алексей Пушков перешел на Rutube после удаления его видео с YouTube, так как счел действия видеоплатформы цензурой. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Открыл собственный канал на Ru.tube, где буду размещать мои видеоматериалы в соответствии с законами РФ, а не произвольными "правилами сообщества", которые навязывает нам Ютюб», — написал сенатор.

Также он предрек компании большие неприятности в случае, если она не откроет до конца 2021 года свой офис или не создаст юридическое лицо в России.

Пушков рассказал, что компания удалила с его аккаунта сюжет из программы «Постскриптум» от 5 июля о навязывании детям «трансгендерной культуры», так как сюжет «противоречит принципам сообщества». «А навязывание — не противоречит. В ответ напоминаю Ютюб, что, если до конца этого года они не откроют свой офис или не создадут юридическое лицо в России, и не будут четко соблюдать российское законодательство, чего сейчас они не делают, то, согласно только что принятому закону, их ждут большие неприятности. А если будут настаивать на несоблюдении законов России, где они работают, то очень большие», — напомнил он.

Ранее российским бизнесменам и правительству предложили вкладываться в развитие российского интернет-сектора и создать конкурентоспособный сервис, способный заменить YouTube. Журналист Антон Красовский в эфире шоу «Дайте сказать!» предложил для этого RuTube и сообщил о скором перезапуске проекта. По его мнению, договориться с YouTube и Google у России на данном этапе не получится, но с появлением своего видеохостинга, уже можно будет оказывать давление на сервисы вплоть до блокировки с позиции силы. «То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», — пояснил он.