Пушков прокомментировал слова Кучмы о вранье украинской элиты

Вся идея «процветающей независимой Украины» построена на вранье, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя в своем Telegram-канале интервью второго президента Украины Леонида Кучмы.

«Кучма вскрывает механизмы цветных переворотов и ложь украинской элиты — от Кравчука до нынешних времен», — отметил сенатор.

Цитируя слова Кучмы, Пушков отмечает, что «украинские адепты незалежности» намеренно обманывали людей, рассказывая им, что Украина кормит всю Россию. «А ведь она получала из России нефть и газ по цене ниже цены воды и чая. Тотальное вранье стало главным инструментом майдана», — написал он.

В интервью на YouTube-канале History Lab Кучма рассказал, что перед референдумом о провозглашении независимости народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами. По его словам, самоуничтожение Украины произошло после получения ею независимости в 1991 году.