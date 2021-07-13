Кучма рассказал о самоуничтожении Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил о самоуничтожении республики после получения ею независимости в 1991 году. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале History Lab, пишет РИА Новости.

По его мнению, после распада СССР Украина растратила весь свой научно-технический и человеческий потенциал.

В качестве примера он упомянул ситуацию с оружейной торговлей. Кучма отметил, что Украина «без боя» сдала свою позицию главного поставщика оружия в мире. «Не хватило мудрости, силы воли… по большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — добавил бывший президент.

Кучма также рассказал, что украинцев обманывали перед референдумом о провозглашении независимости. По его словам, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами. «Считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», —подчеркнул он.

В 2018 году Кучма заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, и назвал ужасным нынешнее положение украинцев. По его мнению, такая ситуация стала следствием действий депутатов Верховной Рады и политического бомонда.

