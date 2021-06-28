Бывший президент Украины высказался об изменениях в конституции

Бывший президент Украины Леонид Кучма высказался о целесообразности внесения изменений в конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он вспомнил, что процесс принятия основного закона был долгим и трудным, однако это не может быть препятствием для возможных нововведений, которые отвечали бы запросам современного общества.

«Как и любой сложный организм, конституция должна развиваться, совершенствоваться. Конституцию можно и нужно менять по требованиям времени. Но происходить это может только в жизненных интересах украинского народа, а не в результате капризов или злоупотреблений кого-то "наверху"», — пояснил свою позицию Кучма.

Он также подчеркнул, что конституция каждый день защищает общество и каждого гражданина, однако общество также должно защитить ее от корыстных посягательств правящих элит.

28 июня в Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, посвященное 25-летию принятия конституции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в своей поздравительной речи назвал ее «молодой, но зрелой и мудрой», подчеркнув демократичность положений основного закона.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой конституции, так как считает документ качественным и действенным.

Современная конституция Украины была принята после подписания договора между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой в лице ее председателя Александра Мороза в 1996 году. Впоследствии в нее неоднократно вносились изменения в 2000, 2004, 2010, 2014, 2015 и 2019 годах.