Кучма назвал Украину неполноценным государством

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что его страна никогда не была государством «в полном смысле этого слова», а нынешнее положение сограждан он назвал ужасным. Об этом политик рассказал порталу «Украина.ру».

«75 процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что — объявлять дефолт?» — задался вопросом он.

По мнению Кучмы, к такому положению страну привели депутаты Верховной Рады и «политический бомонд».

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — сказал политик.

Как добавляет издание, через четыре года после смены власти в стране государственный и гарантированный долг составляет более 80 процентов ВВП, тогда как в 2013-м было 40 процентов. С 2013 по 2016 год объем ВВП на душу населения сократился с 4 до 2,2 тысячи долларов. До проведения европейских реформ среднемесячная зарплата и пенсия равнялись 408 и 112 долларам соответственно, а в настоящее время — 267 и 48 долларам.

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