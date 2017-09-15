Кучма назвал условие предотвращения войны в Донбассе

Конфликт в Донбассе был бы предотвращен, если бы Киев в самом начале противостояния пошел на переговоры с Россией. Об этом в пятницу, 15 сентября, сказал второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий украинские власти в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны, передает РИА Новости.

«Я считаю, что с первого дня, когда начался этот конфликт, нужно было садиться за стол переговоров с Россией. Мы на это не пошли… Таким образом вот имеем такой результат», — сказал Кучма.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

11 сентября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал предоставление республикам Донбасса независимости лучшим способом остановить вооруженный конфликт в регионе.

Глава ДНР добавил, что Киев ничего не делает для урегулирования конфликта. «Мы видим насыщение линии фронта боеприпасами, попытки прорвать линию нашей обороны», — отметил Захарченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.