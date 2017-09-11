Захарченко назвал лучший способ остановить войну в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал предоставление республикам Донбасса независимости лучшим способом остановить вооруженный конфликт в регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

«У нас 17-летние дети пытаются прорваться в армию по одной простой причине — отомстить за брата, за отца. Ну, это большая проблема, поэтому идеальный вариант разойтись миром — это получить независимость», — заявил Захарченко.

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Он добавил, что Киев ничего не делает для урегулирования конфликта. «Мы видим насыщение линии фронта боеприпасами, попытки прорвать линию нашей обороны. Это не какие-то там одиночные или хаотичные вещи, это целенаправленная проверка слабых мест, разведка боем», — отметил глава ДНР.

21 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку захвата позиций ополченцев ДНР в районе поселка Жабуньки, их атака была отбита. Представитепь командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что попытка прорыва сопровождалась обстрелами жилых кварталов Донецка и Ясиноватского района ДНР с применением артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.