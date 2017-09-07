Киевский чиновник рассказал о готовности ополченцев двинуться на Ростов-на-Дону

Замминистра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак заявил, что ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут передумать воевать с Киевом и начать наступление на Ростов-на-Дону. Об этом он сообщил в интервью порталу «Апостроф».

По данным чиновника, Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 40 тысяч военнослужащих. «Это не те силы, которые можно применить для серьезного наступления. Провокацию устроить на любом отрезке фронта они могут. (...) Скорее всего, они готовятся не наступать, а останавливать этих всех придурков из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Грымчак. Что может заставить ополченцев двинуться на юг России, он не уточнил.

Чиновник выразил мнение, что наступление на Ростов-на-Дону раньше также могли бы организовать командиры ополчения Гиви и Моторола. «Учитывая их большую "раскрученность" именно в Российской Федерации, не факт, что те российские войска, которые стоят сейчас под нашей границей, не перешли бы на сторону этих ребят», — добавил он.

Материалы по теме Попал под огонь Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых

Командир батальона ополчения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) был убит 8 февраля в своем кабинете на базе этого формирования рядом с Донецком. Сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», позднее следствие выдвинуло версию о закладке взрывного устройства.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в октябре 2016-го: в лифте дома в Донецке, где он жил, сработало взрывное устройство.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.