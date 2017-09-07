Вице-спикер Рады назвала применение ВСУ в Донбассе неконституционным

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед заявила, что украинская армия участвует в вооруженном конфликте в Донбассе вопреки конституции страны. Об этом она сказала в четверг, 7 сентября, видео выступления доступно на YouTube.

«Вооруженные силы, которые находятся на востоке Украины, применяются неконституционным способом», — заявила Сыроед.

Она добавила, что согласно основному закону на применение армии в Донбассе должна была дать разрешение Верховная Рада, однако сделано этого не было.

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В июне депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук сообщил, что так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе предлагается заменить «войсковой операцией». «Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб», — объяснил Тымчук.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что «это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных минскими соглашениями».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.