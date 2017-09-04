Бойцы ВСУ в Донбассе сожгли машину убитого ими по неосторожности водителя

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли машину, водитель которой погиб в столкновении с украинской боевой машиной пехоты (БМП). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

«В районе населенного пункта Попасная механик-водитель БМП разведывательной роты 108 батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ во время поездки за дополнительной порцией алкоголя, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем "Таврия", в результате которого водитель легкового автомобиля скончался на месте», — рассказал Марочко.

По его словам, затем украинские военнослужащие отбуксировали машину в район заброшенного карьера и сожгли ее, чтобы уничтожить улики.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

Марочко рассказал также о случае ограбления бойцом ВСУ магазина в районе населенного пункта Золотое — украинский военнослужащий, угрожая физическим насилием, забрал спиртные напитки.

В августе в ЛНР сообщали о том, что двое украинских военнослужащих погибли в Донбассе после наезда на них БМП. «В результате непроизвольного скатывания БМП погибли двое военнослужащих ВСУ, которые спали в тени машины. Командование бригады представило потери как полученные в результате обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР», — отметил тогда Марочко.