Бывший СССР
 

Бойцы ВСУ в Донбассе сожгли машину убитого ими по неосторожности водителя

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли машину, водитель которой погиб в столкновении с украинской боевой машиной пехоты (БМП). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

«В районе населенного пункта Попасная механик-водитель БМП разведывательной роты 108 батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ во время поездки за дополнительной порцией алкоголя, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем "Таврия", в результате которого водитель легкового автомобиля скончался на месте», — рассказал Марочко.

По его словам, затем украинские военнослужащие отбуксировали машину в район заброшенного карьера и сожгли ее, чтобы уничтожить улики.

Марочко рассказал также о случае ограбления бойцом ВСУ магазина в районе населенного пункта Золотое — украинский военнослужащий, угрожая физическим насилием, забрал спиртные напитки.

В августе в ЛНР сообщали о том, что двое украинских военнослужащих погибли в Донбассе после наезда на них БМП. «В результате непроизвольного скатывания БМП погибли двое военнослужащих ВСУ, которые спали в тени машины. Командование бригады представило потери как полученные в результате обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР», — отметил тогда Марочко.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бойцы ВСУ сожгли машину, водитель которой погиб при столкновении с их БМП - Народная милиция
В ЛНР рассказали о раздавившей спящих украинских силовиков БМП
В ДНР рассказали о подорвавшихся на собственных минах украинских диверсантах
Последние новости
Протаранивший здание кинотеатра в Екатеринбурге задержан
Американский блогер поделился лайфхаками из прошлого века
ЦБ ввел механизм экстренного предоставления ликвидности банкам
Лидеры стран БРИКС осудили ядерное испытание в Северной Корее
«Каста» спела о скрепах и хмурых русских с Бастой, Хаски и Big Russian Boss
В Мьянме рохинджа сожгли буддийский монастырь и отбили Будде голову
Умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 3 сентября

Отработали свободу

Литовских рабынь насилуют и продают арабам
06:47Сегодня

Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

13:3831 августа

В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову

18:56 3 сентября

Очищенный от граффити времен Майдана фасад киевского магазина зарисовали заново

Бывший СССР00:03 1 сентября
Жители Самарканда, Узбекистан

Год Ислама не видать

Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
14:18 3 сентября

Ученым потребовалось 25 лет на перевод Нового Завета на белорусский язык

09:5730 августа

Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину

17:39 3 сентября

Украинские военные рассказали о патрульных кабанах в Донбассе

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
19:28 2 сентября

Порошенко на встрече с церковниками амнистировал «прошедших горнило войны» солдат

18:1329 августа

Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии

16:03 2 сентября

Украинская миграционная служба отпустила брата Саакашвили

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Мария СоловьенкоДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons
Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР
Все материалы
Мир
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
В Китае стартовал саммит БРИКС
Лидеры стран БРИКС осудили ядерное испытание в Северной Корее
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Все материалы
Бывший СССР
Отработали свободу
Литовских рабынь насилуют и продают арабам
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине
Бойцы ВСУ в Донбассе сожгли машину убитого ими по неосторожности водителя
Очищенный от граффити времен Майдана фасад киевского магазина зарисовали заново
Ученым потребовалось 25 лет на перевод Нового Завета на белорусский язык
Украинские военные рассказали о патрульных кабанах в Донбассе
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Россия нарастила экспорт нефти
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Украинские почтовики займутся доставкой газа по стране
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
Yamaha задумала наладить в России сборку мотовездеходов
«Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку нефти в Китай
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
После падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе возбуждено уголовное дело
Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом
КНДР сообщила об обладании устанавливаемым на МБР водородным зарядом
Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Обнародованы новые функции iPhone 8
Раскрыт способ повысить сексуальное желание у женщин
На Землю вернулись три члена экипажа МКС
СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone
Все материалы
Спорт
Небоскреб под снос
Русский Драго нокаутировал 213-сантиметрового голландца Штруве
НеймарОтвалили
Самые громкие трансферы футбольного лета
Выбросивший капитанскую повязку футболист отчислен из сборной Израиля
Вылетевшая с US Open Шарапова рассказала о гордости за свое выступление
Российские волейболисты выиграли чемпионат Европы
Шарапова вылетела с US Open
Слепой игрок выступил за студенческую команду по американскому футболу
Все материалы
Культура
Чуть помедленнее, Клуни
Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
«Умение послать все на фиг спасет нас»
О вреде культа успеха и позитива
Все ихтиандры делают это
Подводный секс от Гильермо дель Торо и устрашающий взгляд Ай Вэйвэя
Умер основатель рок-группы Steely Dan Уолтер Беккер
Умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери
Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении кинокарьеры
Епископ Тихон Шевкунов назвал трейлер «Матильды» невыносимо пошлым
Все материалы
Интернет и СМИ
«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»
Событие года в сети: наконец-то перевернулся календарь и загорелись рябин костры
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Мясокомбинат засудит РБК за консервы
Первый канал похоронил рок после баттла Оксимирона и Гнойного
Реклама сериала вызвала приступы трипофобии у пользователей сети
Twitter RT о революции 1917 года заблокировали по требованию Лондона
Все материалы
Ценности
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Louis Vuitton предложил клиентам создать дизайн ремней
Москвичам устроят дворовую вечеринку
ЦУМ раскроет тайны творчества модельера Дриса ван Нотена
Citroen предложил водителям мыться в машине
Все материалы
Путешествия
«Я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного»
Почему стоит бросить все и уехать в Чечню
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Россияне назвали главный критерий комфортного путешествия в поезде
Британцы придумали способ быстро находить чемодан в аэропорту
Пара лесбиянок отправилась в поездку по США в переоборудованном микроавтобусе
Авиакомпания Ryanair отказала женщине с дочерью в перелете из-за их ручной клади
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Все материалы
Из жизни
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
В Японии состоялась помолвка принцессы Мако с простолюдином
Биограф рассказал о планах Питта и Джоли развестись и быть вместе
Отставной инженер ВВС США написал книгу о секретной тюрьме для пришельцев
L’Oreal уволил чернокожего трансгендера за расизм
Все материалы
Шикарные опции из прошлого
Автомобильные примочки, которые сегодня вызывают смех
Самые ожидаемые кроссоверы 2017 года
Внедорожники и кроссоверы, которые появятся до конца года
Удивительные примеры ретро-футуризма
Самые красивые классические машины из будущего
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Лукашенко поездил на «Тесле»: главные цитаты
Появились фотографии интерьера нового «Дастера»
Представлен самый быстрый и мощный кабриолет Mercedes-Benz в мире
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы