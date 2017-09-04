В ДНР заявили об обстреле бойцами ВСУ диверсантов из «Правого сектора»

Боевик запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» погиб, четверо получили ранения в результате обстрела с позиций украинских силовиков в окрестностях города Марьинка под Донецком. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Группа боевиков "Правого сектора" попыталась незаметно проникнуть в "серую зону" южнее Марьинки, однако еще на подходе к ней украинские военнослужащие приняли ДРГ (диверсионно-разведывательную группу — прим. «Ленты.ру») националистов за диверсантов противника. После чего по ним был открыт огонь из минометов», — рассказал Басурин.

Он добавил, что украинское военное командование совместно со Службой безопасности Украины готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных боевиков «Правого сектора».

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8 августа Басурин заявил, что боевики «Правого сектора» начали операцию против соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в связи с этим все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность. Пресс-секретарь националистической организации Артем Скоропадский опроверг эту информацию и посоветовал ополченцам отказаться от употребления «Боярышника».

6 августа представитель ДНР сообщил об обстреле бойцами ВСУ позиций «Правого сектора». По его данным, инцидент произошел в районе села Пищевик, огонь велся из систем залпового огня «Град».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.