В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками позиций «Правого сектора»

Украинские силовики открыли огонь из систем залпового огня «Град» по позициям запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» на мариупольском направлении. Об этом в воскресенье, 6 августа, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили РИА Новости.

«В 13:00 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее осуществлен обстрел из РСЗО "Град" по позициям террористического бандформирования "Правый сектор" в районе населенного пункта Пищевик», — отмечается в сообщении.

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15 мая замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что четверо жителей Авдеевки — города на подконтрольной Киеву территории Донбасса — были убиты 13 мая боевиками «Правого сектора».

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранительными органами и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал «Правый сектор» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.