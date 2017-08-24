В Киеве пообещали вернуть контроль над Донбассом в 2018 году

Заместитель министра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак заявил, что в 2018 году Киев вернет контроль над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в комментарии изданию «Апостроф».

«Думаю, что в следующем году вся эта территория под названием ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру») перейдет под контроль Украины. Дальше будет какой-то этап, когда будут восстановлены органы государственной власти, правоохранительные органы, обеспечена безопасность на этих территориях», — высказал мнение Грымчак.

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В Киеве регулярно делают заявления о скором восстановлении контроля над Донбассом. В частности, в июле об этом говорил президент Украины Петр Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.