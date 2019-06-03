Кучма прокомментировал свое новое назначение

Бывший президент Украины Леонид Кучма прокомментировал решение действующего главы государства Владимира Зеленского о своем возвращении в трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Об этом сообщает «Украинская правда».

Политик заявил, что ранее работал в качестве «свадебного генерала», а теперь «будет принимать решения», чему очень рад. Бывший президент подчеркнул, что решения в трехсторонней контактной группе должны не только приниматься, но и выполняться всеми сторонами. «Все же не просто мы там существуем», — подытожил он.

3 июня Зеленский вернул Кучму в состав трехсторонней контактной группы по Донбассу. Президент, объявляя о своем решении, отметил, что встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет 5 июня.

Второй президент Украины уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост. Свое решение он объяснял тем, что достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Кучма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под Минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ тогда также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016-го), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017-го) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018-го).

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!