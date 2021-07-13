В Госдуме оценили слова Кучмы об обмане украинцев

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина оценила слова второго президента Украины Леонида Кучмы о том, что украинцев обманывали перед референдумом о провозглашении независимости. По ее словам, постсоветская история республики основана на лжи правящей верхушки, а слова ее бывшего лидера это подтверждают. Об этом сообщает РИА Новости.

Панина считает, что слова Кучмы имеют историческую ценность, так как раскрывают политические условия, в которых 1 декабря 1991 года был проведен референдум о провозглашении независимости Украины.

«Точно таким же образом построены на лжи и все современные мифологемы, на которых базируется украинский национализм, являющейся в Киеве официальной государственной мифологией. Это и миф о "российской агрессии"; это миф о "голодоморе", когда трагедию коллективизации представляют как геноцид с целью истребления украинцев; это миф о "борцах за независимость" из дивизии СС "Галичина"», — рассказала Панина и добавила, что население Украины подвергается «беспрецедентной промывке мозгов», а сама страна «неуклонно деградирует».

Она подчеркнула, что заявление Кучмы — это запоздалое раскаяние части украинских элит, которые осознали, что сделали со своим государством. Депутат понадеялась, что примеру бывшего лидера Украины последуют и другие политики.

Ранее в интервью на YouTube-канале History Lab Кучма заявил о самоуничтожении Украины после получения ею независимости в 1991 году. По его мнению, после распада СССР республика растратила весь свой научно-технический и человеческий потенциал. Он также заметил, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами. «Считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — подчеркнул он.