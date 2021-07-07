В Госдуме оценили предложенную Украиной альтернативу «русскому миру»

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина оценила слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «Люблинском треугольнике». По ее словам, союз республики с Польшей и Литвой приведет не к обещанному на Майдане «европейскому будущему», а сделает страну экономическим придатком периферийных стран Восточной Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, «Люблинский треугольник» напоминает ей о Речи Посполитой, где Польша была метрополией, Литва — автономным регионом, а Украина — колонией. «Сегодня стараниями киевского режима Украина возвращается в то положение, в каком она находилась до восстания Богдана Хмельницкого. При этом с экономической точки именно Польша является главным выгодополучателем от государственного переворота 2014 года и разрыва связей Украины и России», — заметила Панина и уточнила, что экономический рост в Польше обеспечивается огромным притоком дешевой рабочей силы из Украины.

Ранее Кулеба выразил надежду, что Белоруссия однажды присоединится к «Люблинскому треугольнику», который, по его словам, предложит «альтернативу "русскому миру" в этой части Европы».

«Люблинский треугольник» — это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой. Она была создана летом 2020 года в польском городе Люблин.