Пушков рассказал о вовлечении Белоруссии в игры против России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о вовлечении Белоруссии в игры против России.

По его словам, Люблинский треугольник «всеми своими углами» направлен против России. «Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», — заметил сенатор.

Так Пушков прокомментировал информацию о телефонном разговоре глав МИД Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея. Отмечается, что белорусского министра пригласили в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины.

Ранее Пушков раскрыл смысл существования Украины. По его словам, Россия и «фантазии о ее намерениях» являются смыслом существования Украины. Пушков также подчеркнул, что Москва может обойтись и без Киева, однако Киев без Москвы пропадет.