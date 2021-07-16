Совфед установил максимальную скорость электросамокатов

В Совете Федерации предложили разрешить увеличить скорость электросамокатов до 30 километров в час в отдельных зонах. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

По словам зампреда, увеличить скорость электросамокатов до 30 километров в час можно, если на велодорожках будет создана отдельная полоса для средств индивидуальной мобильности. Если ее не будет, то скорость таких транспортных средств должна быть не более 15 километров в час.

«В тех местах, где строительство велодорожек только планируется, по возможности следовало бы предусматривать еще одну полосу для "скоростного" транспорта, виды которого будут со временем меняться, но скорость этого транспорта будет так же велика», — сказал Васильев.

Он также добавил, что нужно внести поправки в действующее законодательство, которое ограничивает скоростной режим для средств индивидуальной мобильности. Это необходимо сделать из-за того, что построенные велодорожки не удастся быстро реконструировать, так как это может нарушить особенности ландшафта и проходимость автомобильных дорог.

Ранее в Совфеде призвали запретить электросамокаты. С такой инициативой выступил Александр Пушков, комментируя гибель российского ученого Ивана Пигарева, который из-за полученных от столкновения с самокатом травм скончался в больнице. По словам Пушкова, нужно подумать об отказе от этого вида транспорта, потому что из-за него «слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей».