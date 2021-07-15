В Госдуме предложили регистрировать самокаты в ГИБДД

Владельцев самокатов, моноколес и сигвеев можно обязать регистрироваться на сайте Госавтоинспекции (ГИБДД). Такое предложение озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, пишет URA.RU.

После внесения данных владельцы таких транспортных средств получали бы специальный QR-код или нечто иное, что могли бы идентифицировать дорожные камеры, отметил депутат. Такие меры могли бы помочь решить проблему с самокатами, движение которых сейчас никак не регулируется.

Ранее стало известно, что при столкновении с самокатом в Москве погиб известный российский ученый и правнук Тютчева Иван Пигарев. В результате аварии 80-летний доктор биологических наук упал, ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму. Врачи не смогли его спасти.