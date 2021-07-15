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Известный российский ученый погиб при столкновении с самокатом

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Иван Пигарев
Иван Пигарев
Кадр: Первый медицинский канал / YouTube
Известный российский биолог Иван Пигарев погиб в Москве от столкновения с самокатом

Известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

80-летний доктор биологических наук в среду, 14 июля, катался на велосипеде (по другой информации, это был самокат) по Воробьевым горам. На одном из виражей он столкнулся с мужчиной на самокате и упал на асфальт. Ученого госпитализировали в больницу, но спасти не смогли, от полученных травм он скончался.

Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.

Ранее сообщалось, что знаменитый российский эколог, основатель Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов погиб во время рыбалки. Лодка, в которой находился Пажетнов, перевернулась, и он утонул.

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