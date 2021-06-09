Погиб спасавший медведей знаменитый российский эколог

Знаменитый российский эколог, основатель Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов погиб во время рыбалки. Об этом сообщает «АиФ Тверь» со ссылкой на сына ученого.

По предварительной информации, лодка, в которой находился Пажетнов, перевернулась, и он утонул.

Валентин Пажетнов родился 20 июня 1936 года. Он занимался охраной и управлением популяциями бурого медведя, а также разработал уникальную методику выращивания медвежат-сирот.

В 1985 году его семья создала в деревне Бубоницы Тверской области биологическую станцию для выхаживания таких медвежат. Впоследствии животных выпускали на волю. Всего за время существования проекта в природу было выпущено более 200 животных.

Книга Пажентова «Мои друзья медведи» 1985 года выпуска была переведена и переиздана в Болгарии, Польше, Франции. В 2004 он получил Тверскую областную премию имени Салтыкова-Щедрина за книгу «Мохнатое Чудо». В 2018 году он и его жена Светлана были удостоены звания «Золотая семья России», в 2019 году Пажентов получил награду церемонии «Легенды Верхневолжья» в номинации «Человек-легенда».