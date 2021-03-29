Умер бывший главред российской газеты

Бывший главный редактор российской газеты «Правда Севера» Александр Сахаров погиб в Тверской области на 71-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

О трагедии сообщили жители его родной деревни в Тверской области. Обстоятельства смерти пока точно неизвестны. По предварительной информации, во время чистки снега на журналиста упала снежная глыба.

На место происшествия выехали сыновья журналиста. Ожидается, что мужчину похоронят в родной деревне. Сотрудники «Правды Севера» разных поколений выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего главреда издания его родным и близким.

Сахаров пришел в редакцию после окончания факультета журналистики Ленинградского университета. В 1995 году стал ответственным секретарем редакции, в 1992 году — заместителем главреда. Редакцию «Правды Севера» он возглавил в 2001 году и руководил изданием более восьми лет. В сентябре 2015 года редакция поздравляла его с 65-летием.