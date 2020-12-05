В Тульской области зарезали главреда районной газеты

В Тульской области был убит редактор районной газеты «Знамя» Сергей Ванеев. Журналист скончался от ножевых ранений, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ванеев получил ранения в ходе бытовой ссоры, не связанной с его журналистской деятельностью. Убийца самостоятельно вызвал полицию. Отмечается, что следователи берут у него показания.

Погибший возглавлял газету «Знамя» Узловского района Тульской области более 25 лет.

10 ноября сообщалось, что в оренбургской исправительной колонии умер российский журналист, издатель и правозащитник Александр Толмачев. Его должны были освободить через месяц. Толмачев был приговорен к заключению за вымогательство, однако вины не признал.