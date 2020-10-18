Журналисты рассказали о смерти Пушкина от туберкулеза

Финская газета Iltalehti в своей статье об эпидемии инфекционного заболевания, произошедшей более 100 лет назад, рассказала, что русский поэт Александр Пушкин скончался не от полученных ранений во время дуэли с Жоржем Дантесом, а от туберкулеза.

В список умерших от этого инфекционного заболевания попали также Антон Чехов, Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Эмили Бронте и Фредерик Шопен. «Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза», — утверждают журналисты.

РИА Новости отмечает, что статью раскритиковали многие читатели. Один из пользователей в комментариях напомнил изданию о дуэли русского поэта и попросил исправить ошибки и неточности. На это замечание авторы ответили, что «версий гибели знаменитостей много, и альтернативное мнение позволительно».

Ранее стало известно, что в городе Мичуринске Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка Пушкина, профессор Галина Усова. Она была кровным родственником поэта по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой.

В июне прошлого года сообщалось, что самым известным произведением Пушкина среди россиян стала «Сказка о царе Салтане». К наиболее популярным произведениям классика относится роман «Евгений Онегин», а также поэма «Руслан и Людмила» и повесть «Капитанская дочка».