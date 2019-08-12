Пятиметровый Пушкин возвысится над Аддис-Абебой

В столице Эфиопии Аддис-Абебе будет воздвигнут памятник поэту Александру Пушкину высотой в пять метров. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РИА Новости.

«В будущем есть план по созданию еще одного большого памятника Александру Пушкину в Аддис-Абебе. Этим проектом занимается команда скульпторов, ученых, историков из Эфиопии и России», — заявил посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

Как рассказал автор проекта памятника, скульптор Алексей Чебаненко, его работа уже утверждена эфиопскими властями, которые заняты поиском подходящего места для установки монумента. Чебаненко отметил, что на постаменте памятника будет изображен предок Пушкина, уроженец Эфиопии Абрам Ганнибал.

В Аддис-Абебе уже есть один памятник Пушкину, а также площадь имени поэта. Абрам Ганнибал был прадедом Пушкина по матери. Он был слугой и воспитанником Петра I, а позже стал военным инженером и генералом.

Ранее в июле стало известно, что первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина было продано на аукционе в Великобритании за полмиллиона фунтов стерлингов.

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