Первое издание «Евгения Онегина» продали за полмиллиона фунтов

Первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина было продано на аукционе в Великобритании за полмиллиона фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные торгов аукционного дома Chirtie’s.

Издание состоит из трех томов, напечатанных с 1825 по 1832 год. За книгу заплатили 467 250 фунтов стерлингов (около 37 миллионов рублей по текущему курсу), что в три раза превысило эстимэйт (ожидаемую цену на продажу), который эксперты Christie’s оценивали в 120-160 тысяч фунтов.

Помимо «Евгения Онегина», на торги были выставлены еще 120 редких книг классиков русской литературы из частной европейской коллекции. Общая стоимость всех проданных книг превысила 2,27 миллиона фунтов (более 180 миллионов рублей).

Вторым по стоимости стало редкое двухтомное издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, за которое заплатили 175 тысяч фунтов. На третьем месте оказалось первое издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» — его продали за 143 тысячи 750 фунтов. За 100 тысяч фунтов ушел с молотка «Лирический пантеон» Афанасия Фета.

Ранее в июле единственный свитшот, в котором занималась спортом принцесса Диана, был выставлен на торги. Ожидалось, что его купят за пять тысяч долларов.

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