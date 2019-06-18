Орудие самоубийства Винсента Ван Гога захотели продать

На аукционе в Париже продадут вероятное орудие самоубийства импрессиониста Винсента Ван Гога. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Drouot.

Револьвер системы Лефоше выставят на торги в среду, 19 июня. Эксперты оценивают его в 40-60 тысяч евро. По данным сотрудников аукционного дома Drouot, покрытое ржавчиной оружие было найдено в том же поле, где пытался покончить с собой художник.

В описании лота говорится, что его обнаружил местный фермер в 1960 году в поле и передал родителям нынешнего владельца. В 2012 году историк Ален Роан из города Овер-сюр-Уаз подробно описал револьвер и привел сравнения с архивными записями. Он указал на популярность этой модели во времена Ван Гога, а также отметил, что только в револьвере Lefaucheux 25F использовались патроны калибра семь миллиметров. По мнению специалиста, именно таким патроном и было нанесено ранение. Более того, техническая экспертиза показала, что находка пролежала в земле от 50 до 80 лет, а с момента смерти художника прошло как раз 70 лет.

В июле 1890 года Винсент Ван Гог отправился рисовать в поле к замку Овер-сюр-Уаз. Вместе с художественными принадлежностями он взял с собой револьвер. Где именно Ван Гог приобрел оружие — неизвестно, однако по одной из версий его одолжил хозяин гостиницы, в которой проживал художник.

В 2016 году револьвер выставлялся в амстердамском музее Ван Гога.

В апреле на аукционе в США выставили телеграмму, которую фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру незадолго до самоубийства. В телеграмме, датированной 24 апреля 1945 года, Гитлер ответил на призыв Шернера: «Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом сослужу Германии лучшую службу».

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