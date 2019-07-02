Единственную тренировочную толстовку принцессы Дианы захотели продать

Единственный свитшот, в котором занималась спортом принцесса Диана, уйдет с молотка. Об этом сообщает NBC.

Темно-синюю толстовку с логотипом авиакомпании Virgin и словами Fly Atlantic выставил на продажу бостонский аукционный дом RR Auction. Автор предложения — личный тренер Дианы Дженни Риветт. Ожидается, что свитшот купят за пять тысяч долларов.

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По информации издания, Диана получила эту вещь в подарок от основателя авиалиний бизнесмена Ричарда Бренсона. Как рассказывает Дженни Риветт, Диана приходила на каждую тренировку исключительно в этом свитшоте. Она считала, что это «хороший способ остановить безумие СМИ», поскольку в мире есть более насущные проблемы, чем то, во что она одета.

В июне герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на церемонию вручения Благороднейшего ордена Подвязки в наряде, навеянном одним из костюмов ее свекрови принцессы Дианы. Во время праздника, который состоялся в Виндзорском замке, на ней было белое платье-пальто с воротником и черными вставками. Авторы платья — дизайнеры из лондонского дома Catherine Walker — одного из любимых брендов принцессы Дианы. Журналисты отметили, что одежда Кейт Миддлтон имеет заметное сходство с нарядом матери принца Уильяма, в котором она появилась на 50-й годовщине Дня победы над Японией в 1995 году. Тогда на ней были белые пиджак и юбка с такими же вертикальными черными полосками.

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