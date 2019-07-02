Ценности
 
Погибли 14 российских моряков-подводников
Последние новости
Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате
Пассажир пристыдил авиакомпанию за похожий на собачью еду обед
Нурмагомедов посчитал оставшиеся до конца карьеры бои
Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Успенская назвала причину поездки Пугачевой по перрону на машине
Путин отправил Шойгу в Североморск после гибели 14 моряков
Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Новости партнеров

Единственную тренировочную толстовку принцессы Дианы захотели продать

Перейти в «Мою Ленту»

Единственный свитшот, в котором занималась спортом принцесса Диана, уйдет с молотка. Об этом сообщает NBC.

Темно-синюю толстовку с логотипом авиакомпании Virgin и словами Fly Atlantic выставил на продажу бостонский аукционный дом RR Auction. Автор предложения — личный тренер Дианы Дженни Риветт. Ожидается, что свитшот купят за пять тысяч долларов.

По информации издания, Диана получила эту вещь в подарок от основателя авиалиний бизнесмена Ричарда Бренсона. Как рассказывает Дженни Риветт, Диана приходила на каждую тренировку исключительно в этом свитшоте. Она считала, что это «хороший способ остановить безумие СМИ», поскольку в мире есть более насущные проблемы, чем то, во что она одета.

В июне герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на церемонию вручения Благороднейшего ордена Подвязки в наряде, навеянном одним из костюмов ее свекрови принцессы Дианы. Во время праздника, который состоялся в Виндзорском замке, на ней было белое платье-пальто с воротником и черными вставками. Авторы платья — дизайнеры из лондонского дома Catherine Walker — одного из любимых брендов принцессы Дианы. Журналисты отметили, что одежда Кейт Миддлтон имеет заметное сходство с нарядом матери принца Уильяма, в котором она появилась на 50-й годовщине Дня победы над Японией в 1995 году. Тогда на ней были белые пиджак и юбка с такими же вертикальными черными полосками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Look Like a Princess: Diana's Workout Sweatshirt for Sale
В наряде Кейт Миддлтон углядели влияние свекрови
Раскрыт изъян помолвочного кольца принцессы Дианы
Ценности
Ценности00:04 1 июля

Корабли для оргий и налог с проституток

Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
18:00 1 июля

Раскрыт секрет нового подарка принца Гарри Меган Маркл

17:57Сегодня

Самая тучная в мире модель поздравила геев снимком в белье и взволновала фанатов

10:35Сегодня

Украинка сняла «единственную красавицу в семье Кардашьян» топлес

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
17:4430 июня

Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль

13:35Сегодня

Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам

09:41Сегодня

Смена кроссовок на каблуки оказалась опасной для здоровья

Ценности00:0525 июня

«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»

Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
04:5530 июня

В сети восхитились похудевшей после родов Меган Маркл

12:05Сегодня

Наталья Водянова прорекламировала наряд обвиненного в расизме дизайнера

10:39 1 июля

Нижнее белье Ким Кардашьян взволновало политиков

Россия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
«Лабиринт, в котором царил хаос»
Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
«Ее просто под пулеметный огонь поставили»
Врачей обвинили в убийстве младенца ради статистики. Их коллеги отказываются в это верить
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Российских врачей обвинили в убийстве младенца
Следователи уверены: медики намеренно сделали ребенку смертельную инъекцию
Среди погибших подводников оказались два Героя России
Путин отправил Шойгу в Североморск после гибели 14 моряков
Все материалы
Мир
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Назван кандидат на пост главы Еврокомиссии
Опубликовано первое видео сторонников «Исламского государства» в Азербайджане
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Россия осталась должна денег Совету Европы
Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю
Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку
Все материалы
Бывший СССР
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Рабинович счел Зеленского съевшей бациллу марионеткой
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Анонсированы новые протесты на Майдане
Спикера Рады сочли пророссийским политиком
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича пустили на выборы
Украина отказалась от европейских наблюдателей на выборах
Все материалы
Экономика
«70 процентов профессий исчезнут в следующее 10 лет»
Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы
Подпольная империя
На этом рынке одевалась вся Россия. Здесь жили тысячи нелегалов и поднималась экономика
Полный отрыв
Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Владельцев российского банкрота обязали вернуть миллионы рублей
Сбербанк запустит депозитарную систему на блокчейн
Строящийся с 2001 года мегапроект снова подорожал
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Осужденный на пожизненное заключение член «банды GTA» получил новый срок
Найден жилец VIP-квартиры в российской колонии строгого режима
Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибло 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Xiaomi запустила новую линейку смартфонов
Названа настоящая причина видений с того света
Тяжелый танк с погибшим экипажем нашли на границе с Украиной
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным «Лошариком»
Все материалы
Спорт
Титаны в трико
 
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки
Российский хоккеист броском шайбы отвинтил крышку бутылки
WADA заподозрило почти три сотни россиян
Российская чемпионка мира ударом ноги открыла банку огурцов
В США возмутились многомиллионным контрактом российского вратаря
Все материалы
Культура
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
Лев Лещенко осудил желающих заставить Пугачеву идти с чемоданом по перрону
Киркоров возмутился критикой в адрес Пугачевой и призвал носить певицу на руках
Стало известно о предстоящих концертах Нино Катамадзе в России
Представитель Пугачевой назвал причину поездки певицы по перрону на машине
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Множество сайтов стали недоступны
«Яндекс» ответил на обвинения ополчившихся на него компаний
Реклама против ожирения вызвала у зрителей чувство тошноты
Комик-гей назвал лучший способ пошутить про гомосексуалов
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Единственную тренировочную толстовку принцессы Дианы захотели продать
Самая тучная в мире модель поздравила геев снимком в белье и взволновала фанатов
Украинка сняла «единственную красавицу в семье Кардашьян» топлес
Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Пассажирский самолет соскользнул с ВПП и увяз в грязи
Авиакомпания случайно отправила ребенка в другую страну и разъярила его мать
Российский загранпаспорт стал слабее
Отменен запрет на полеты из России в Чехию
Все материалы
Из жизни
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Рэд Джолли в средней школеЗа стеклянной стеной
Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
Россиянин упал в мазутную реку и выжил
Мужчина вышел из комы и узнал о беременности возлюбленной
Поросенок-циклоп появился на свет в Индонезии
Все материалы
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Раскрыта информация о новом Land Rover Defender
Появились подробности об электрическом хэтчбеке Honda e
Все материалы
Дом
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке
Назван лучший дом мира
Москву решили застроить мостами
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Все материалы