В наряде Кейт Миддлтон углядели влияние свекрови

Герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на церемонию вручения Благороднейшего ордена Подвязки в наряде, навеянном одним из костюмов ее свекрови принцессы Дианы. На это обратили внимание в Page Six.

Во время праздника, который состоялся в Виндзорском замке в понедельник, 17 июня, на ней было белое платье-пальто с воротником и черными вставками. Авторы платья — дизайнеры из лондонского дома Catherine Walker — одного из любимых брендов принцессы Дианы.

Фото: Steve Parsons / WPA Pool / Getty Images Герцогиня Кембриджская Кэтрин на церемонии вручения Благороднейшего ордена Подвязки в платье Catherine Walker 1 /2

Одежда Кейт Миддлтон имеет заметное сходство с нарядом матери принца Уильяма, в котором она появилась на 50-й годовщине Дня победы над Японией в 1995 году. Тогда на ней были белые пиджак и юбка с такими же вертикальными черными полосками.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

Более того, герцогиня Кембриджская дополнила образ жемчужными серьгами, которые принадлежали принцессе Диане.

В мае журналисты обратили внимание на то, что Кейт Миддлтон постоянно выходит в свет с лейкопластырем на пальцах. Они опубликовали множество снимков, на которых видно, что пластыри телесного цвета поочередно появляются на обеих руках 37-летней герцогини. В последний раз этот «аксессуар» заметили на большом пальце ее правой руки во время фестиваля цветов на территории Королевского госпиталя Челси.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!