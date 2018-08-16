Раскрыт изъян помолвочного кольца принцессы Дианы

Британское издание The Sun раскрыло факт, касающийся помолвочного кольца принцессы Дианы, который долгое время смущал всю королевскую семью.

В день помолвки принц Чарльз подарил невесте золотое кольцо с 12-каратным цейлонским сапфиром и 14 бриллиантами, изготовленное британским ювелирным домом Garrard. Однако это украшение не было уникальным — оно было представлено в каталоге Garrard по цене 60 тысяч долларов.

Фото: Arthur Edwards - WPA Pool / Getty Images

Известно, что принцесса Диана сама выбрала это кольцо из предложенной Чарльзом подборки Garrard. Некоторые склонялись к тому, что Диана отдала предпочтение именно этому кольцу из-за его размеров, другие утверждали, что оно напомнило ей помолвочное кольцо ее матери.

После смерти Дианы в 1997 году всю коллекцию ювелирных украшений матери унаследовали ее сыновья — герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри. Ее помолвочное сапфировое кольцо теперь принадлежит жене Уильяма Кейт Миддлтон.

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Ранее сообщалось, что в день свадьбы принц Гарри тоже подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшее его матери принцессе Диане. Выходя из дверей Виндзорского замка и садясь в Jaguar 1968 года, Меган продемонстрировала украшение, в котором репортеры узнали кольцо леди Ди.

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