Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов

Российский бренд St.Friday Socks выпустил коллекцию носков с вытканными на них цитатами из двусмысленных и непристойных стихотворений русских поэтов. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте марки.

На носках можно прочитать фразы из произведений Александра Пушкина, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского: «Молодая, красивая дрянь», «Пей, выдра, пей!», «Любовь сука», «Позволь мне сзади», «Жрица наслажденья», «Любовь — зараза! Любовь — чума!» и другие.

Фото: St.Friday Socks 1 /3

В 2018 году шведские мусульмане обнаружили в местных магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, якобы оскорбительные для верующих. По утверждению активистов, если перевернуть рисунок, то он напоминает слово «Аллах», написанное по-арабски. Носки были изъяты из продажи, а пресс-служба бренда опубликовала заявление о том, что сходство рисунка с надписью было случайным совпадением и компания не имела дурных намерений.

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