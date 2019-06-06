Названо самое популярное произведение Пушкина

Самым известным произведением Александра Пушкина среди россиян стала «Сказка о царе Салтане». Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается в исследовании, «Сказку о царе Салтане» 85 процентов россиян читали в школе, еще треть — после окончания учебного заведения. К наиболее популярным произведениям классика относится роман «Евгений Онегин», его читали 88 процентов респондентов в школе и 22 процента после выпуска, а также поэма о «Руслане и Людмиле» и повесть «Капитанская дочка».

По данным социологического исследования, наименее известна среди россиян повесть «Пиковая дама». Больше трети опрошенных никогда не читали этого текста.

Ранее 5 июня были объявлены имена финалистов национальной литературной премии «Большая книга». В короткий список попали 12 финалистов. Победитель премии получит денежный приз в размере трех миллионов рублей.

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