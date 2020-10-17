Умерла праправнучка Александра Пушкина

В городе Мичуринске Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова. Об этом сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин, передает ТАСС.

Прощание с Усовой состоится утром 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе.

Усова являлась праправнучкой Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Она родилась в 1938 году. Известно, что Галина Усова являлась одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

Ранее сообщалось, что в Москве на 69-м году жизни скончался российский кинопродюсер, участвовавший в создании фильмов «Русский бунт» и «Водитель для Веры», Михаил Зильберман.