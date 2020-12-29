Умер известный российский и советский журналист

Ветеран советской и российской журналистики, в прошлом собственный корреспондент агентства ТАСС в Эстонии Александр Харченко умер в Твери в возрасте 72 лет. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, мужчина скончался после продолжительной болезни 27 декабря.

Соболезнования родным и близким известного журналиста направил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что Харченко более 20 лет трудился в Тверской области, а его публикации на ленте агентства ИТАР-ТАСС и в региональной прессе «становились образцом профессиональной работы» и «вызывали искренний интерес читателей».

Харченко окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета и вскоре начал работу в корпункте ТАСС в Эстонии, а также в газете «Вечерний Таллинн». С 1989 года журналист стал заведующим корпунктом в Эстонии, а с 1992 года его перевели в Тверь собственным корреспондентом сначала по Тверской, а затем и Смоленской области.

Харченко около 50 раз выезжал в зоны боевых действий и межнациональных конфликтов, в том числе в Чечню, Грузию, Южную Осетию, Приднестровье, Боснию и Герцеговину. Позднее он издал несколько книг, посвященных его впечатлениям от увиденного в опасных командировках.