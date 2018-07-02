Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

В Москве скончался медиаменеджер Леонид Кравченко. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти бывшего председателя Гостелерадио СССР подтвердил его сын. Кравченко умер после тяжелой болезни на 81-м году жизни.

Леонид Кравченко был выпускником факультета журналистики МГУ. Он работал в различных государственных средствах массовой информации на руководящих должностях. С 1975 по 1980 год Кравченко возглавлял «Строительную газету», с 1980 по 1985 — издание «Труд». В течение двух лет он являлся генеральным директором Телеграфного агенства СССР (ТАСС).

С ноября 1990 года до февраля 1991 Кравченко занимал пост председателя Гостелерадио СССР. Во время его руководства комитетом на телевидении была усилена цензура, в том числе приостановлен выход телепередачи «Взгляд».

Помимо карьеры в медиа, Кравченко вел литературную и общественную деятельность. Он написал несколько книг, посвященных истории и работе на телевидении. Также в 1989-1991 годах журналист возглавлял Федерацию хоккея СССР и был народным депутатом.

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