Умер бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев

Умер советский и российский государственный деятель и журналист Михаил Ненашев. Об этом сообщает «Российская газета».

Как рассказали родственники, он скончался в ночь на 15 декабря. Ненашеву было 90 лет. Отмечается, что, несмотря на возраст, в последние годы он продолжал активно работать и заниматься подготовкой журналистских кадров.

В советское время журналист был главным редактором газеты «Советская Россия». С мая 1989-го года по ноябрь 1990-го занимал пост председателя Гостелерадио СССР, однако считал этот период неудачным и признавался, что сам никогда не был поклонником телевидения. В июле 1991 года Ненашев вступил в должность министра информации и печати СССР.

Он также был заслуженным работником Российской Федерации, действительным членом Российской академии естественных наук, Российской академии политологических наук и Академии русской словесности. Ненашев возглавлял издательство «Русская книга» и сам был автором более 30 книг.