Умер один из основателей российской экономической журналистики Александр Шадрин

Один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его друзей и коллег.

«Журналисты, долгие годы работавшие с Александром Шадриным, помнят уникальное сочетание его человеческих качеств — бескомпромиссного профессионализма и теплоты», — говорится в сообщении. Причина смерти журналиста не уточняется.

Последним местом работы Шадрина был пост директора по связям с общественностью «Росгеологии». До этого он работал в таких изданиях, как «Коммерсант» и «Русский телеграф», а также в корпоративных коммуникациях.

29 декабря 2020 года умер ветеран советской и российской журналистики, в прошлом собственный корреспондент агентства ТАСС в Эстонии Александр Харченко. Ему было 72 года.