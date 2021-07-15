Ученый оценил идею «вызывать дожди» для спасения от аномальной жары и пожаров

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский оценил идею «вызывать дожди» для спасения от жары и пожаров. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Ученый ответил на вопрос о том, пора ли вызывать дожди из-за пожаров и аномальной жары в стране, и насколько это реально.

«Вызов дождей, для чего над облаками распыляют специальные аэрозоли, — история вполне осуществимая, но дорогостоящая. К тому же в условиях такого антициклона, какой навис сейчас над Центральной Россией, вызвать дождь все равно не получится, поскольку влаги в воздухе достаточно мало. Здесь технологии бессильны. Но облегчить жизнь людям в жаркую погоду вполне возможно», — отметил Чернокульский.

Ученый напомнил, что в Европе в 2003 году во время сильной волны жары резко выросла смертность, и европейцы научились справляться с жарой. «Во-первых, они наладили информационное обеспечение, и люди поняли, как себя вести в опасную пору. Врачи летом все вместе не уходят в отпуск, а постоянно дежурят. В городах добавили много зелени и фонтанов. Последний пункт особенно важен: нельзя закатывать весь город в асфальт, чтобы не получить потом печальные последствия», — пояснил специалист.

Ранее синоптик Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что жара из России будет «уходить со скандалом» — не исключено появление смерчей и града. По его словам, аномальная жара в России завершится неравномерно, и сроки будут зависеть от регионов. В средней полосе погода начнет меняться в выходные, а на северо-западе страны — в пятницу или субботу.