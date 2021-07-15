Синоптик спрогнозировал погоду в России фразой «жара уйдет со скандалом»

Жара из России будет «уходить со скандалом» — не исключено появление смерчей и града. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал синоптик Александр Шувалов.

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«Я предполагаю, что есть не нулевая вероятность одного-двух смерчей. Говорить когда и где — не берется никто, все говорят о том, что риск существует. Но давайте отправим смерчи на второе место, на первое поставим град, грозы и шквалистое усиление ветра. Их вероятность гораздо выше. Я бы выразил свою мысль таким образом: "Жара будет уходить со скандалом"», — сказал он.

Ранее Шувалов заявил, что аномальная жара в России завершится неравномерно, и сроки будут зависеть от регионов. По его словам, в средней полосе погода начнет меняться в выходные, а на северо-западе страны — в пятницу или субботу.

Синоптик добавил, что с середины следующей недели в Подмосковье и средней полосе будут ощутимые осадки. Он призвал подождать еще два три дня, пока не начнется понижение температуры.

